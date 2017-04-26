«Вильярреал» обыграл «Атлетико» благодаря голу Сориано

Мадридский «Атлетико» проиграл «Вильярреалу» (0:1) на «Висенте Кальдерон» в рамках 34-го тура Чемпионата Испании. Гости вырвали победу у подопечных Симеоне на последних минутах благодаря голу Роберто Сориано. Таким образом, борьба за третье место с «Севильей» продолжается еще один тур.

Гол Сориано прервал девятиматчевую серию без поражений «Атлетико», который планировал закрепить за собой третье место в турнирной таблице. Для «Вильярреала» же эти три очка были невероятно важны для продолжения борьбы за место в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Атлетико» доминировал с первых минут в матче, который поначалу был не слишком активным с обеих сторон. «Вильярреал» отдал мяч сопернику и закрылся на своей стороне поля под натиском «Атлетико». Первые опасные моменты хозяев пришли после ошибки «Вильярреала» в выводе мяча из защиты, однако мадридцам не удалось открыть счет.

«Вильярреал», в свою очередь, в первом тайме создавал опасность только при стандартах, а Облаку не пришлось делать ни одного сейва в первые 45 минут. Во втором тайме «Атлетико» продолжал атаковать соперника и заслуживали гола, однако все голевые моменты заканчивались сейвами Андреса Фернандеса, который не один раз спасал свою команду.

Гости активизировались только на последних минутах встречи, особенно после выхода Роберто Сориано на замену Адриана. Итальянец почти сразу отправился к воротам соперника и был в шаге от гола после атаки по правому флангу, но вмешательство Година не позволило «Вильярреалу» отпраздновать гол. Со второй попытки Сориано все же удалось открыть счет, и тем самым он принес победу своей команде и три важных очка.

«Атлетико» – «Вильярреал» 0:1

Гол: 0:1 – 82' Сориано.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Гайтан (Феррейра Карраско, 56'; Торрес, 72'), Габи, Сауль, Коке, Корреа (Гамейро, 56'), Гризманн.

«Вильярреал»: Фернандес, Рукавина, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Коста, Дос Сантос, Тригерос (Родри Эрнандес, 85'), Сориано, Кастильехо, Адриан (Сориано, 64'), Сансоне (Бакамбу, 76').