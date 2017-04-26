Гарет Бэйл пропустит месяц из-за мышечной травмы

Полузащитник «Мадрида» Гарет Бэйл пропустит от трех до четырех недель из-за рецидива своей травмы в матче против «Барселоны» в прошедшее воскресенье. Как сообщает официальный сайт «Реала», валлиец получил травму второй степени камбаловидной мышцы на левой ноге.

Это уже не первая травма камбаловидной мышцы у Бэйла. 12 апреля валлиец получил ту же травму в матче против «Баварии» на «Альянц Арена», в результате пропустив игры со «Спортингом» и ответную встречу с «Баварией». Появившись в стартовом составе против «Барсы», Бэйл продержался на поле 35 минут, снова получив ту же травму.

Таким образом, Бэйл пропустит матчи против «Атлетико» в полуфинале Лиги Чемпионов, а также несколько игр в рамках Чемпионата Испании.