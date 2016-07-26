УЕФА оштрафовала «Севилью» за инциденты в Базеле

Комиссия УЕФА по контролю, этике и дисциплине приняла решение оштрафовать «Севилью» и английский «Ливерпуль» за инциденты с участием фанатов обоих клубов во время финала Лиги Европы в Базеле 18 мая.

Таким образом, согласно этому решению, «Севилья» обязана выплатить 17 тысяч евро УЕФА за столкновения между болельщиками на одной из частей стадиона, когда потребовалось вмешательство швейцарской полиции. Кроме того, испанские болельщики бросали различные предметы на чужие сектора. «Ливерпуль», в свою очередь, выплатит 16 тысяч евро в качестве штрафа за столкновения между фанатами и поджигание файеров.

Напомним, что победителем в финале Лиге Европы стала «Севилья», которая обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:1 и подняла над головой третий кубок Лиги Европы подряд.