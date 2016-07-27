«Барселона» подписала спонсорское соглашение с Konami

ФК «Барселона» и японская компания Konami представили на «Камп Ноу» новое спонсорское соглашение, в рамках которого создатели популярной футбольной игры PES станут главными партнерами каталонского клуба в течение трех сезонов.

На презентации соглашения присутствовали коммерческий директор «Барселоны» Франсеско Кальво и президент Konami Томотада Таширо. Одним из главных условий контракта стал выпуск специальной версии игры PES-2017 с «Барсой» в главной роли.

Японская компания сможет вывесить свою рекламу внутри и вне «Камп Ноу», а имя Konami также будет заметно во время пресс-конференции игроков и тренера. У Konami также будет доступ к игрокам и стадиону во время матчей, чтобы иметь возможность воспроизвести с точностью стадион в игре PES.