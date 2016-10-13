Тони Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2022 года

Немецкий полузащитник Тони Кроос продлил контракт с «Мадридом» еще на два сезона до 30 июня 2022 года, о чем сообщил официальный сайт Королевского клуба.

Тони Кроос, чей контракт заканчивался в 2020 году, даст пресс-конференцию в четверг в связи с продлением контракта. Напомним, что Кроос перешел в «Реал» в 2014 году из мюнхенской «Баварии» почти сразу после завоевания Чемпионата мира в Бразилии.

По информации немецкого издания Bild, Тони Кроос станет самым высокооплачиваемым немецким футболистом. В рамках нового контракта полузащитник будет получать 20 миллионов евро перед вычетом налогов, обойдя таким образом Мюллера из «Баварии» (15 миллионов), Швайнштайгера из «Манчестер Юнайтед» (14 миллионов) и Гюндогана из «Сити» (12 миллионов).