«Севилья» завоевала пятый кубок Лиги Европы

«Севилья» завоевала свой третий кубок Лиги Европы подряд и пятый в истории, обыграв «Ливерпуль» в финале турнира со счетом 1:3. Несмотря на то, что англичанам удалось выйти вперед в первом тайме, после перерыва команда Унаи Эмери показала совсем иную игру и быстро отправила несколько голов в ворота соперника.

«Севилья» и Лига Европы уже кажутся чем-то неразлучным: ни одной команде в истории турнира не удавалось завоевать пять кубков Лиги Европы и три из них – подряд.

Обе команды хорошо подготовились к встрече, и «Ливерпулю» даже удалось удивить «Севилью» в первые минуты матча. Под прессингом англичан «Севилья» немного растерялась, однако после перерыва испанская команда вернула контроль за игрой в свои руки. Гамейро сравнял счет уже на первых секундах второго тайма, а Коке завершил разгром «Ливерпуля» к 70-й минуте.

«Ливерпуль» – «Севилья» 1:3

Голы: 1:0 – 35' Старридж, 1:1 – 46' Гамейро, 1:2 – 64' Коке, 1:3 – 70' Коке.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Туре (Бентеке, 83'), Морено, Милнер, Джан, Лаллана (Аллен, 73'), Фирмино (Орижи, 69'), Коутиньо, Старридж.

«Севилья»: Сория, Мариано, Рами (Колодзейчак, 78'), Каррису, Эскудеро, Нзонзи, Крыховяк, Коке, Банега (Кристофоро, 90'), Витоло, Гамейро (Иборра, 89').