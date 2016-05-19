Денис Черышев успешно прооперирован в Финляндии

Российский полузащитник и игрок «Валенсии» Денис Черышев успешно перенес операцию в связи с хронической тендопатией на левом бедре. Восстановление займет примерно 3-4 месяца, поэтому участие игрока в Чемпионате Европы полностью исключено.

Операция прошла в Финляндии под наблюдением врачей из «Мадрида» и «Валенсии». Напомним, что Денис выступал в прошедшем сезоне 2015/16 на правах аренды в «Валенсии», однако контракт до 2017 года у игрока подписан с «Реалом».

Будущее Черышева пока остается неизвестным: в «Мадриде» для него вряд ли найдется место, но никаких новостей или слухов о переговорах с другой командой пока не появлялось.