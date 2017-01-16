«Севилья» прерывала беспроигрышную серию «Мадрида»

«Севилья» отыгралась против «Мадрида» (2:1) на «Санчес Писхуан» на последних минутах благодаря голу Серхио Рамос в собственные ворота и голу Стевана Йоветича. Таким образом и завершилась беспроигрышная серия «Реала», который не проигрывал в течение 40 матчей с апреля 2016 года.

После первого тайма полного контроля со стороны «Мадрида» и отсутствия моментов команда Зидана открыла счет благодаря пенальти, реализованному Криштиану Роналду. Это стало результатом одной из первых ошибок «Севильи» в матче: четыре неправильных вывода мяча из защиты завершились пенальти.

«Мадрид» демонстрировал серьезную игру против сильной «Севильи», которая в третий раз за последние две недели пыталась обыграть «сливочных». Однако сумасшедшие десять минут и чрезмерная расслабленность в конце встречи стоили «Реалу» не только оборвавшейся серии, но и трех очков.

Несмотря на поражение, «Мадрид» продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице, опережая «Севилью» на одно очко, а «Барселону» – на два, а также имея один матч в запасе против «Валенсии».

«Севилья» – «Реал Мадрид» 2:1

Голы: 0:1 – 67' Роналду (пенальти), 1:1 – 85' Рамос (автогол), 2:1 – 92' Йоветич.

«Севилья»: Рико, Мариано, Пареха, Рами, Эскудеро, Иборра (Сарабия, 77'), Нзонзи, Васкес (Йоветич, 68'), Насри, Витоло, Бен-Йеддер (Вьетто, 90').

«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Рамос, Начо, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 75'), Марсело, Бензема, Роналду.