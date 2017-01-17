Рафаэль Надаль выиграл первый матч в Мельбурне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу на первом турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мельбурне. Девятая ракетка мира обыграла в первом раунде немца Флориана Майера со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Испанец быстро забыл ранний вылет прошлого года с подачи Фернандо Вердаско и продемонстрировал уверенную игру на своем первом экзамене года. За 2 часа и 4 минуты матча Надаль записал на свой счет шесть эйсов, три брейк-пойнта и ни разу не ошибался при подаче. В личных встречах Рафаэль ведет со счетом 2:1.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль сыграет с кипрским теннисистом Маркосом Багдатисом.