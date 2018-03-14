Серхио Рамос удивил фанатов новым автомобилем

Футболист опубликовал в социальных сетях снимки, сделанные на парковке спорткомплекса Valdebebasa, на которых он изображён рядом с ретро автомобилем.

SEAT тюнингован с стиле футбольной команды и выкрашен в красный цвет, а на кузове нанесены инициалы Рамоса – SR4. На снимке в Instagram сам игрок также предстал в ретро-образе под стать автомобилю.

Предположительно автомобиль Рамосу подарил его брат Рене, который также является его агентом, по случаю приближающегося дня рождения футболиста 31 марта.