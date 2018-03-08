В Мадриде подготовились к прибытию фанатов «Локомотива»

Более 1300 агентов будут обеспечивать безопасность во время проведения матча между ФК «Атлетико» и московским «Локомотивом», который пройдёт в четверг на стадионе Wanda Metropolitano.

Матчу был присвоен статус высокого риска. В столице Испании ожидают прибытие 500 болельщиков из России. Всего на мероприятии будут присутствовать около 42 тысяч зрителей.

Полиция будет не только дежурить на стадионе, но и следить за передвижениями болельщиков во избежание беспорядков. Как сообщили в Представительстве правительства Мадрида, к обеспечению безопасности привлечены агенты Национальной и Муниципальной полиции, Гражданской гвардии, Гражданской обороны, Красного креста, а также сотрудники охранных организаций и специалисты по безопасности испанского клуба.

Городские власти отмечают, что запланированные меры по обеспечению безопасности аналогичны тем, которые были приняты во время матча мадридского клуба с ФК «Рома». Они также призвали болельщиков обоих клубов к «примерному поведению без столкновений» до, во время и после игры.