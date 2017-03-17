«Сельта» встретится с «Генком» в Лиге Европы

По результатам жеребьевки единственная команда, которая представляет Испанию в Лиге Европы, «Сельта» встретится с бельгийским «Генком» в рамках четвертьфинала второго европейского турнира.

«Сельта» уже выбила из турнира украинский «Шахтер» и русский «Краснодар», а в четвертьфинале у команды, в теории, один из самых легких соперников. Первая игра пройдет на «Балаидос» 13 апреля, а ответная – в Бельгии 20 апреля.

Испанскому клубу удалось избежать в четвертьфинале таких грандов, как «Манчестер Юнайтед» и «Лион», однако и «Генк» стал некоторого рода сюрпризом в этом розыгрыше, добившись неплохих результатов против сильных соперников.

Остальные пары в Лиге Европы составили «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехт», «Аякс» и «Шальке», «Лион» и «Бешикташ».