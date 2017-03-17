«Реал» сыграет с «Баварией», а «Барселона» с «Ювентусом» в Лиге Чемпионов

Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов, в которой приняли участие три испанские команды – «Атлетико», «Барселона» и «Реал Мадрид».

По итогам жеребьевки «Барселона сыграет в четвертьфинале с «»Ювентусом», «Атлетико» – с «Лестером», а «Реал Мадрид» – с «Баварией», которой руководит бывший тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Первые игры пройдут 11 и 12 апреля, а ответные – 18 и 19. Финал Лиги Чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе.

«Лестер», который на этот раз встретится с «Атлетико», уже выбил в 1/8 финала другую испанскую команду «Севилью». Первая игра между ними пройдет на «Висенте Кальдерон», а ответная – в Англии. «Барселона» и «Мадрид» сыграют ответные встречи на «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу» соответственно.