Сауль Ньигес, Лео Месси и Карлес Аленья поборются за лучший гол сезона

Игрок «Атлетико» Сауль Ньигес, нападающий «Барселоны» Лео Месси и нападающий молодежной команды «Барселоны» Карлес Аленья вошли в список десяти футболистов, которые поборются за лучший гол сезона 2015/16.

Игрок «Атлетико» Сауль Ньигес оформил свой гол в полуфинале Лиги Чемпионов против «Баварии», обойдя в одиночку нескольких защитников и уверенно пробив в ворота Нойера. Лео Месси, в свою очередь, забил прекрасный гол в ворота «Ромы»: аргентинец завершил комбинацию «Барселоны» и перекинул мяч через вратаря. Карлес Аленья забил в ворота «Ромы» в рамках Молодежной Лиги Чемпионов, однако его фантастический забег и последующий за этим гол не остались обделены вниманием УЕФА.

Голосование на официальном сайте УЕФА началось уже во вторник и продлится до 23 августа. Лучший гол сезона будет объявлен 25 августа перед началом жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов.