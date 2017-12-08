Роналду стал пятикратным обладателем "Золотого мяча"

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча" – трофея, присуждаемого лучшему футболисту мира по версии France Football.

Как напоминает «Интерфакс», ранее Роналду признавался лучшим футболистом мира в 2008, 2013, 2014, 2016 годах. Пять раз "Золотой мяч" по версии France Football ранее получал аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси.

В нынешнем году Роналду признавался игроком года и по версии Международной федерации футбола (ФИФА).