Премьер Испании: "Мы не только примем участие в Чемпионате мира по футболу, но и выиграем его"

Председатель правительства Испании Мариано Рахой выразил уверенность в том, что испанская сборная не только примет участие в Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, но и одержит в нем победу. Как сообщают информационные агентства страны, премьер опроверг сведения о том, что правительство якобы получило от ФИФА письмо с угрозами об отстранении команды от соревновний в свете предполагаемого вмешательства властей в процесс голосования внутри Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Несколько дней назад газета El País написала, что федерация получила письмо из ФИФА с предупреждением о возможности отстранения сборной от участия в проводимых международным организмом соревнованиях, в том числе и в грядущем российском мундиале. Рахой заверил, что о подобном сценарии речи не идет. "Я абсолютно уверен, что Испания поедет на чемпионат в РФ и выиграет его. Министр сообщил мне, что он получил от ФИФА только письмо с просьбой о встрече", - отметил глава правительства.

Рахой подчеркнул, что действия правительства в рамках избирательного процесса в национальной футбольной федерации можно назвать "образцовыми" и что "руководство Верховного совета по вопросам спорта и соответствующее министерство располагают полной поддержкой со стороны премьер-министра".

Как рассказали источники в вышеупомянутом Совете, глава RFEF Хуан Луис Ларреа 12 декабря направил письмо с просьбой о проведении совещания с министром образования, культуры и спорта Иньиго Мендесом де Виго и госсекретарем Хосе Рамоном Лете по запросу УЕФА и ФИФА. По их словам, это послание "является всего лишь приглашением к проведению встречи, которая пока не имеет конкретной даты", поэтому в ближайшее время представителям всех вовлеченных организаций предстоит сверить свое расписание, чтобы включить в него это совещание.

Мендес де Виго, в свою очередь, подтвердил, что речь шла о письме, направленном в федерацию со стороны ФИФА. "Я думаю, что в этом смысле Верховный совет по вопросам спорта действовал в соответствии с законом и в условиях полной прозрачости. О происходящем было сообщено в прокуратуру. Сейчас у Совета есть свой председатель, господин Ларреа. Посмотрим, что будет происходить дальше, но для решения этих вопросов и существуют суды, и надо позволить им работать", - подчеркнул министр. "Мы спокойно переговорим с ФИФА и УЕФА. Участию Испании в чемпионатах ничто не угрожает, и мы постараемся одержать победу", - заключил Мендес де Виго.