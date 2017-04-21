«Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Лиги Чемпионов

«Реал Мадрид» и «Атлетико» вновь встретятся в рамках Лиги Чемпионов, но на этот раз на стадии полуфинала, что определилось в результате жеребьевке, которая прошла сегодня в Ньоне (Швейцария). Во втором полуфинале сыграют французский «Монако» и итальянский «Ювентус».

Почти год прошло с последней встречи этих команд на европейской арене в финале Лиге Чемпионов, в которой «Мадрид» поднял над головой одиннадцатый кубок Европы. В 2014 году мадридские команды встречались в еще одном финале в Лиссабоне, где «Реал» также одержал победу. В сезоне 2014/15 «Реал» и «Атлетико» встречались в рамках четвертьфинала, и «Мадрид» прошел дальше с минимальным счетом 0:1.

Первый матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 2 мая на «Сантьяго Бернабеу», а ответная игра – 10 мая на «Висенте Кальдерон». Победитель этой пары выйдет в финал Лиги Чемпионов, который пройдет 3 июня в Кардиффе.