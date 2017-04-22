Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал четвертого Мастерс-1000 в сезоне, обыграв на стадии четвертьфинала аргентинца Диего Шварцмана. Игроки провели на корте 1 час и 39 минут, а игра завершилась со счетом 6:4, 6:4.

За это время седьмая ракетка мира Надаль записал на свой чет шесть брейков, два эйса и одну ошибку на подаче. Несмотря на то, что испанец выиграл оба сета, соперник доставил ему достаточно проблем за эти полтора часа матча. В первом сете Шварцману удалось отыграться со счета 4:1 до 4:4, сделав два последних гейма для Надаля невероятно сложными.

Как в первом сете, аргентинец сумел показать свой характер и во втором: проигрывая 2:0, Шварцман забрал четыре следующих сета, вынудив уже Надаля отыгрываться до победы. В полуфинале турнира в Монте-Карло Рафаэль Надаль сыграет с бельгийцем Давидом Гоффином, который обыграл в четвертьфинале Новака Джоковича.