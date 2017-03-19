«Реал Мадрид» заработал три важных очка на «Сан Мамес»

В 28-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» обыграл баскский «Атлетико» (1:2) на «Сан Мамес», благодаря чему еще одну неделю может продолжать лидировать в чемпионате с 65 очками.

Подопечные Зинедина Зидана испытали множество проблем против «Атлетика», но смогли устоять перед напором соперника, чтобы заработать три важных очка. «Атлетик», который дома проиграл всего один матч, вышел на поле за победой, что и демонстрировал с первых минут высоким прессингом «Реала».

Поначалу «Мадрид» казался бледной тенью себя и выбранная Зиданом схема не помогала сдерживать давление басков. Первый опасный момент был создан Дани Карвахалем и Криштиану, который находился в положении вне игры при ударе по воротам. Понемногу мадридцы находили свою игру, однако центр поля все еще испытывал проблемы из-за плотной игры «Атлетика».

Быстрый выход Криштиану из защиты в контратаку позволил открыть счет на 25-й минуте – Бензема отправил мяч в ворота и сравнял по голом в Ла Лиге с Амансио Амаро (119). Оставшаяся часть тайма прошла в столкновениях Рауля Гарсии с различными игроками и перепалке между Адурисом и Карвахалем.

Во втором тайме «Атлетик» чаще доходил до штрафной соперника, но благодаря работе Наваса и Рамоса «Мадриду» удалось держаться на плаву. На 65-й минуте Адурис все же сравнял счет, однако «Реал» быстро взял себя в руки и забил победный гол спустя всего три минуты. Как и в первом голе, голевую передачу на Каземиро отдал Криштиану Роналду.

«Атлетик» – «Реал Мадрид» 1:2

Голы: 0:1 – 25' Бензема, 1:1 – 65' Адурис, 1:2 – 68' Каземиро.

«Атлетик»: Аррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Баленсиага, Беньят (Микель Рико, 79'), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Сусаета, 86'), Иньиго Лекуэ (Муниаин, 59'), Адурис.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич (Васкес, 62'), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема (Мората, 85'), Роналду (Иско, 79').