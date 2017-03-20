«Атлетико» приблизился к третьему месту Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» обыграл «Севилью» (3:1) на «Висенте Кальдерон» в рамках 28-го тура Ла Лиги, тем самым приблизившись к третьему месту чемпионата. На данный момент «Атлетико» отстает от «Севильи» всего на два очка.

Подопечные Диего Симеоне вышли максимально заряженные на победу, особенно этому поспособствовало возвращение на поле Габи, Гаймеро и Фернандо Торреса. «Севилья», в свою очередь, недосчиталась Иборры, который играл решающую роль в прошедших играх, и Йоветича.

Матч начался не самым удачным образом для «Атлетико» – защитник команды Врсалько получил серьезную травму на второй минуте и был вынужден покинуть поле, уступив место Хуанфрану. «Севилья» старалась показывать организованную игру в защите, но «Атлетико» все равно удавалось атаковать по флангам благодаря скорости Карраско и Коке.

Мадридцам удалось открыть счет уже на 37-й минуте после атаки Гризманна и гола Година, что позволило уйти на перерыв с небольшим преимуществом. Во втором тайма Сампаоли сделал замены, чтобы постараться изменить ход встречи, однако это не помогло против «Атлетико», который продолжать гнуть свою линию.

«Атлетико» достаточно быстро удвоил счет и благодаря своей защите легко завершал все попытки «Севильи» сравнять игру. Гостям все же удалось забить один гол за пять минут до финального свистка, однако этот гол никак не повлиял на ход встречи.

«Атлетико» – «Севилья» 3:1

Голы: 1:0 – 37' Годин, 2:0 – 61' Гризманн, 3:0 – 77' Коке, 3:1 – 85' Корреа.

«Атлетико»: Облак, Врсалько (Хуанфран, 2'), Савич, Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Гайтан, 83'), Габи, Сауль, Коке, Гризманн, Гамейро (Торрес, 63').

«Севилья»: Рико, Мариано, Меркадо, Рами, Лангле (Йоветич, 46'), Сарабия (Иборра, 64'), Витоло, Эскудеро, Нзонзи, Бен-Йеддер (Корреа, 64'), Насри.