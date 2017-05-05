"Реал Мадрид" сыграет с "Сельтой" 17 мая

Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, отложенный матч 21-го тура между "Мадридом" и "Сельтой" будет проведён в среду 17 апреля на стадионе "Балаидос" в 21:00 по Мадриду (22:00 по Москве).

Изначально матч должен был пройти 5 февраля, однако в итоге был отменён администрацией города из-за плохих погодных условий и сломанной крыши стадиона из-за сильного ветра. Поскольку и "Реал", и "Сельта" вышли в полуфиналы европейских турниров, проведение отложенного матча возможно только между предпоследним и последним турами Чемпионата Испании.

Для команды Зидана этот матч является одним из важнейших, поскольку от результата может зависеть их чемпионство в Ла Лиге, а вот для "Сельты" в плане классификации эта игра уже ничего значить не будет.