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          Новости Испании » Новости » Спорт » "Атлетико" обыграл "Эйбар" благодаря голу Сауля

          "Атлетико" обыграл "Эйбар" благодаря голу Сауля

          22:47 06.05.2017

          Гол Сауля в середине второго тайма принёс "Атлетико" победу над "Эйбаром" (1:0) в 36-ом туре Чемпионата Испании. На данный момент подопечные Симеоне опережают "Севилью" на пять очков в борьбе за третье место в турнирной таблице.

          Несмотря на хороший сезон "Эйбара", "Атлетико" смог добиться трёх очков на "Кальдероне" и принести баскам третье поражение за последние пять недель. Подопечные Мендилибара пытались сравнять счёт после удаления Година на 89-й минуте, но мадридцы отстояли минимальный результат. 

          "Атлетико" в основном атаковал по флангам, не показывая особой игры через центр поля, однако "Эйбар" не испытывал особого смущения перед таким соперником на таком стадионе, поэтому с каждой минутой все больше и больше владел мячом. "Эйбар" показал себя серьезной командой, не сдаваясь под натиском подопечных Симеоне, которые в первом тайме не нанесли ни одного удара по воротам. 

          После перерыва Педро Леон заставил болельщиков "Атлетико" немного понервничать, воспользовавшись ошибкой Филипе Луиса, однако так и не сумел открыть счёт. Мадридцы понимали необходимость этой победы в борьбе за место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, поэтому ускорили темп игры и стали ещё активнее насидать на соперника. После многочисленных моментов долгожданный гол пришёл на 69-й минуте благодаря Саулю, который помог "Атлетико" оторваться от "Севильи" в Ла Лиге и придал уверенности команде перед ответной игрой в Лиге Чемпионов против "Мадрида". 

          "Атлетико" – "Эйбар" 1:0

          Гол: 1:0 – 69' Сауль.

          "Атлетико": Облак, Люка Эрнандес, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Феррейра Карраско (Тиагу, 80'), Сауль, Гризманн (Корреа, 86'), Гайтан(Торрес, 46'), Парти. 

          "Эйбар": Йоэль, Рамис (Гальвес, 59'), Лежен, Арбилья, Жунка, Леон, Инуи(Пенья, 76'), Дани Гарсия, Эскаланте, Кике (Гонсалес, 84'), Энрик. 

          Удаление: Годин 90'

          Темы: Спорт

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