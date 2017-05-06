"Атлетико" обыграл "Эйбар" благодаря голу Сауля

Гол Сауля в середине второго тайма принёс "Атлетико" победу над "Эйбаром" (1:0) в 36-ом туре Чемпионата Испании. На данный момент подопечные Симеоне опережают "Севилью" на пять очков в борьбе за третье место в турнирной таблице.

Несмотря на хороший сезон "Эйбара", "Атлетико" смог добиться трёх очков на "Кальдероне" и принести баскам третье поражение за последние пять недель. Подопечные Мендилибара пытались сравнять счёт после удаления Година на 89-й минуте, но мадридцы отстояли минимальный результат.

"Атлетико" в основном атаковал по флангам, не показывая особой игры через центр поля, однако "Эйбар" не испытывал особого смущения перед таким соперником на таком стадионе, поэтому с каждой минутой все больше и больше владел мячом. "Эйбар" показал себя серьезной командой, не сдаваясь под натиском подопечных Симеоне, которые в первом тайме не нанесли ни одного удара по воротам.

После перерыва Педро Леон заставил болельщиков "Атлетико" немного понервничать, воспользовавшись ошибкой Филипе Луиса, однако так и не сумел открыть счёт. Мадридцы понимали необходимость этой победы в борьбе за место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, поэтому ускорили темп игры и стали ещё активнее насидать на соперника. После многочисленных моментов долгожданный гол пришёл на 69-й минуте благодаря Саулю, который помог "Атлетико" оторваться от "Севильи" в Ла Лиге и придал уверенности команде перед ответной игрой в Лиге Чемпионов против "Мадрида".

"Атлетико" – "Эйбар" 1:0

Гол: 1:0 – 69' Сауль.

"Атлетико": Облак, Люка Эрнандес, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Феррейра Карраско (Тиагу, 80'), Сауль, Гризманн (Корреа, 86'), Гайтан(Торрес, 46'), Парти.

"Эйбар": Йоэль, Рамис (Гальвес, 59'), Лежен, Арбилья, Жунка, Леон, Инуи(Пенья, 76'), Дани Гарсия, Эскаланте, Кике (Гонсалес, 84'), Энрик.

Удаление: Годин 90'