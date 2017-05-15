"Реал Мадрид" разгромил "Севилью" в последнем матче на "Бернабеу"

В последнем матче на "Бернабеу" в этом сезоне "Реал Мадрид" добился важнейшей победы против "Севильи" (4:1), чтобы продолжить борьбу с "Барселоной" в чемпионате Испании. Голами отличились Начо, Кроос и Криштиану Роналду, а единственный гол гостей забил Йоветич.

От 33-го кубка Ла Лиги "Мадрид" отделяют всего два матча и оба на выезде - отложенный против "Сельты" и в последнем туре с "Малагой", в то время как у "Барселоны" остался только один с "Эйбаром". Полузапасной состав "Реала" постарался взять ход игры в свои руки уже с первых минут, благодаря чему "сливочным" удалось забить быстрый гол после штрафного.

К 23-й минуте хозяева уверено вели в счёте 2:0, однако "Севилья" не собиралась так просто сдаваться, даже учитывая вдохновлённую игру Кейлора Наваса. В начале второго тайма благодаря заменам Сампаоли "Севилье" удалось сократить счёт на табло голом Йоветича, который заставил футболистов и болельщиков "Мадрида" немного понервничать, особенно учитывая результат "Барсы", игравшей в то же время.

"Мадрид" осознавал, что эти очка - абсолютная необходимость для победы в Ла Лиге, поэтому даже после пропущенного гола не сбавил обороты. Забитый гол активировал "Севилью", которая с каждой минутой показывала все лучшую игру, в то время как Зидану пришлось сделать замены, чтобы не дать положению измениться в ещё более худшую сторону. Замены подействовали отлично на "Мадрид", который быстро довел счёт до разгромного после несколько опасных моментов со стороны "Севильи".

"Реал Мадрид" - "Севилья" 4:1

Голы: 1:0 – 10' Начо, 2:0 – 23' Роналду, 2:1 – 49' Йоветич, 3:1 – 78' Роналду, 4:1 – 84' Кроос

"Реал Мадрид": Навас, Данило, Варан, Рамос, Начо, Хамес (Каземиро, 61'), Кроос, Ковачич (Модрич, 72'), Асенсио, Мората (Васкес, 61'), Роналду.

"Севилья": Рико, Меркадо, Пареха (Монтойя, 46'), Каррису, Лангле, Нзонзи, Краневиттер, Корреа (Диего Гонсалес, 89'), Крон-Дели (Бен-Йеддер, 89'), Витоло, Йоветич.