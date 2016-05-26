Рафаэль Надаль вышел в третий круг Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв аргентинца Факундо Баньиса. Матч, который продлился 1 час и 46 минут, завершился со счетом 6:3, 6:0, 6:3.

Надаль провел рядовой матч против заведомо слабого соперника, как и в первом круге Ролан Гаррос против Сэма Грота (6:1, 6:1, 6:1). Испанец начал игру не лучшим образом (0:2), однако спустя несколько минут разогрелся и выиграл пять геймов подряд. Во втором тайме превосходство Надаля отразилось на табло, хотя Баньис, зная, что выиграть не получится, все равно надеялся дать бой одному из лучших теннисистов истории.

В матче второго круга Надаль записал на свой счет две двойные ошибки и сделал восемь брейк-пойнтов. 99-я ракетка мира Факундо Баньис сделал два эйса, два брейка и три ошибки при подаче. В третьем туре Надаль сыграет с победителем пары Николя Маю и Марселя Гранольерса.