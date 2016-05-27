Вместо Зидана «Реал Мадрид» может возглавить Унаи Эмери

«Реал Мадрид» присматривается к главному тренеру «Севильи» Унаи Эмери в качестве возможной замены Зинедина Зидана, сообщает Sport Mediaset Italia. Окончательное решение, как отмечает издание, будет принято только после финала Лиги Чемпионов.

В случае поражения «Реала» в финале против «Атлетико» кандидатура Эмери может стать более ясной. У нынешнего тренера «Мадрида» Зинедина Зидана есть действующий контракт еще на два сезона, однако ни сам француз, ни клуб пока не обсуждали свое будущее.

Отметим, что у Эмери, который завоевал три Лиги Европы подряд, контракт с «Севильей» до 2017 года. По сведениям источника, представитель президента «Реала» Флорентино Переса уже связался с баском, чтобы попросить его не планировать ничего с «Севильей» до вторника.