Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал второго Большого шлема сезона, обыграв в 1/8 финала своего соотечественника Роберто Баутиста. Матч, который длился 1 час и 50 минут, завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:2.

Четвертая ракетка мира отдала своему сопернику всего пять геймов за три сета, доминируя на корте с первой до последней минуты. Надаль не дал Баутисте ни одной возможности войти в игру и контролировал встречу, которая завершилась меньше, чем за два часа.

В 1/8 финала Надаль записал на свой счет четыре эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов. Баутиста, в свою очередь, сделал одну двойную ошибку, один брейк и ни разу не подал навылет. Это была всего лишь вторая встреча между теннисистами, и оба матча выиграл Надаль.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Рафаэль Надаль встретится с испанцем Пабло Карреньо, который обыграл канадца Милоша Раонича со счетом 4:6, 7:6(2), 6:7(6), 6:4, 8:6.