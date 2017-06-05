Нападающий Антуан Гризманн решил остаться в «Атлетико»

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заверил, что остается в команде еще на один сезон после того, что Спортивный арбитражный суд (TAS) запретил «Атлетико» подписывать игроков в течение летнего трансферного окна.

«Вопросы о моем будущем были очень скучными. Запрет ФИФА остается в силе, поэтому «Атлетико» не может приобретать новых игроков. Я поговорил со своим спортивным советником и решил остаться», – заявил Гризманн в эфире канала Téléfoot.

Нападающий признался, что решение TAS сыграло решающую роль: «Это сложный для клуба и для моих товарищей момент. Было бы некрасиво уйти сейчас. Мы поговорили с руководством и решили остаться еще на сезон».

Напомним, что в мае вокруг будущего Гризманн ходило множество слухов, и многие издание с уверенностью говорили о его переходе в «Манчестер Юнайтед». Сам француз также признавался в одном из интервью в конце мая, что близок к уходу из «Атлетико».