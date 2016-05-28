Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с Открытого чемпионата Франции, Ролан Гаррос, из-за травмы левого запястья. Испанец вышел в третий круг и должен был побороться за место в 1/8 финала с соотечественником Марселем Гранольерсом.

Девятикратный чемпион Ролан Гаррос был в отличной форме в преддверии турнира и был готов бороться за десятый французский кубок. В первом туре испанец обошел австралийца Сэма Грота (6:1, 6:1, 6:1), а во втором – аргентинца Факундо Баньиса (6:3, 6:0, 6:3).

«Мне пришлось сняться с турнира из-за проблем с запястьем, которое меня беспокоит уже две недели. В четверг я играл на обезболивающих, но к вечеру рука начала болеть все сильнее и сильнее. МРТ показало, что запястье не сломано, но если я продолжу, оно сломается через пару дней», – сообщил Надаль на пресс-конференции, специально созванной по этому поводу.