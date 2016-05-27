Хуанде Рамос стал главным тренером «Малаги»

«Малага» сообщила о назначении Хуанде Рамоса главным тренером команды на предстоящие три сезона. Таким образом, Рамос возвращается в андалусский клуб, с которым работал в сезоне 2003/04, после ухода Хави Грасии в «Рубин».

Для Хуанде Рамоса это возвращение не только в «Малагу», но и в испанский чемпионат. Рамос работал во многих клубах Ла Лиги, среди которых можно выделить «Севилью», «Реал Мадрид», «Райо» и «Эспаньол».

Среди его достижений - два Кубка УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок Испании с «Севильей». За пределами Испании Рамос работал в «Днепре», «Тоттенхэме» и ЦСКА.