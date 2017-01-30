Рафаэль Надаль проиграл Федереру в финале турнира в Австралии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал сегодня свой пятый трофей Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале турнира испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Матч, который длился 3 часа и 37 минут, завершился после пяти сетов со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Еще несколько лет назад Надаль и Федерер постоянно встречались на последних стадиях турниров и предлагали зрителям впечатляющие матчи. До этого воскресного финала в последний раз эти теннисисты играли против друг друга в 2011 году во время Ролан Гаррос.

Ни испанец, ни швейцарец не подвели зрителей – годы проходят, но уровень игры бывших первых ракеток мира сохраняется. Уже с первых минут Надаль и Федерер начали обмениваться ударами и без страха рисковали, чтобы не терять инициативу в матче.

В финале турнира 30-летний Рафаэль Надаль записал на свой счет четыре эйса, три двойные ошибки и четыре взятые подачи соперника. Роджер Федерер, в свою очередь, сделал 20 эйсов, шесть брейков и три ошибки при подаче. В личных встречах испанец продолжает лидировать с большим отрывом – 12:23.