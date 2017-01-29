«Атлетико» продолжает терять очки в Ла Лиге

Два участника полуфиналов Кубка Короля «Атлетико» и «Алавес» сыграли вничью (0:0) в рамках 20-го тура Ла Лиги. На этот раз главной проблемой команды Диего Симеоне стали медленная игра и отсутствие эффективности в атаке.

Многочисленные травмы и дисквалификации вынудили Симеоне преобразовать центр поля, сделав ставку на Сауля и Коке в центре и Нико Гайтана и Карраско по флангам. Но уже спустя пять минут «Алавес» создал первый опасный момент, активировав защиту «Атлетико», а спустя несколько минут Ибаи Гомес провел еще одну опасную атаку хозяев.

«Атлетико» показывал медленную игру, которая не позволяла создавать настоящие опасные моменты, а единственный раз, когда команда Симеоне приблизилась к воротам «Алавеса», произошел после стандарта, поданного Коке. Баски, в свою очередь, продолжали атаковать «Атлетико», который защищался почти весь матч.

Во втором тайме после вынужденного ухода травмированного Хименеса Диего Симеоне использовал оставшиеся две замены, чтобы попытаться изменить ход встречи, однако на табло эти попытки никак не отразились. Нико Гайтан был в шаге от открытия счета, но Пачеко удалось отразить удар мадридского игрока.

После этого тура «Атлетико» продолжает оставаться на четвертом месте с 36 очками, серьезно отставая от лидера «Мадрида», однако впереди у команды Симеоне подготовка к важному матчу в полуфинале Кубка Короля против «Барселоны» уже в эту среду.

«Алавес» – «Атлетико» 0:0

«Алавес»: Пачеко, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Тео, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Токеро (Вигарай, 84'), Камараса (Сантос, 77'), Ибаи Гомес (Мендес, 65'), Дейверсон.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Хименес (Савич, 56'), Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Торрес, 62'), Коке, Сауль, Гайтан, Гамейро (Корреа, 60'), Гризманн.