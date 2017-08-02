Неймар покинет «Барселону» в ближайшее время

«Барселона» официально прокомментировала ситуацию с бразильским нападающим Неймаром, о чьем переходе в «ПСЖ» ходило множество слухов. По словам каталонского клуба, Неймар действительно выразил желание покинуть «Барсу» перед началом нового сезона.

«Перед началом утренней тренировки Неймар сообщил клубу о своем желание покинуть «Барселону», в связи с чем ему было разрешено пропустить тренировку, чтобы решать вопросы касательно своего будущего», – сообщается на официальном сайте «Барсы».

Напомним, что ранее сообщалось, что Неймар планирует перейти во французский «ПСЖ», который готов заплатить сумму отступных за игрока в размере 222 миллионов евро. Кроме того, Неймар сам может выкупить контракт у «Барсы» за деньги, которые получит за роль посла Чемпионата мира 2022 в Катаре.