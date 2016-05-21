Неймар: «Этот сезон не был лучшим для меня»

Нападающий «Барселоны» Неймар признал, что прошедший сезон не был его лучшим сезоном в карьере, однако на командном уровне «Барса» справилась почти на отлично, выиграв Ла Лигу и выйдя в финал Кубка Короля.

«Этот сезон не был лучшим, и я всегда хочу улучшать свою статистику. Я хочу быть лучше каждый день», – заявил Неймар, который забил 30 голов во всех турнирах в этом сезоне. В прошлом году бразилец отметился 38 голами, а его команда выиграла требл.

В своих высказываниях изданию Globoesporte Неймар отметил, что все игроки очень мотивированы перед финалом Кубка Короля: «Мы все очень мотивированы. Желание выигрывать титулы присутствует всегда, и сейчас перед нами еще один финал. Мы уже выиграли один кубок, и на этой неделе у нас есть возможность выиграть еще один».

Несмотря на выигранную Ла Лигу, бразилец признался, что вылет из Лиги Чемпионов был болезненным: «Присутствие двух испанских команд в финале говорит о том, как хорошо поработала «Барса», чтобы выиграть Ла Лигу. Я поздравляю «Атлетико» и «Реал Мадрид» с выходом в финал - это доказывает, что выиграть Ла Лигу очень сложно».