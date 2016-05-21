Суд разрешил болельщикам принести флаг Каталонии на «Висенте Кальдерон»

Административный суд Мадрида принял решение об отмене запрета правительства о демонстрации каталонского флага эстелады среди болельщиков на финале Кубка Короля между «Барселоной» и «Севильей». Таким образом, в это воскресенье во время финала болельщики смогут принести с собой флаги, символизирующие борьбу Каталонии за независимость.

Данное решение было принято после заявления «Барселоны» о нарушении фундаментального права на свободу выражения своих взглядов. Рассмотрев ситуацию, суд отменил решение правительства о запрете эстелады во время финала Кубка Короля.

Прокуратура, в свою очередь, поддерживает правительство, поскольку в Законе о спорте идет речь о запрете всех неконституционных символов, в которые входит также и каталонский флаг как символ независимости Каталонии.