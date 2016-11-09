Нападающий «Лас-Пальмас» приговорен к девяти месяцам тюрьмы

Как сообщают источники Europa Press, аргентинский нападающий «Лас-Пальмас» Серхио Араухо был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения в связи с отказом содействовать властям при вождении в нетрезвом состоянии.

Напомним, что игрок был остановлен 26 сентября в 8:30 из-за неправильной парковки на 19-м км шоссе в сторону Лас-Пальмас. Представители закона в ходе беседы заметили, что игрок находится в нетрезвом состоянии, и попросили его пройти тест на количество алкоголя в крови. Первый результат превысил норму в три раза (0,76 мг/л или 1,7 промилле), однако Араухо отказался повторять тест на этилометре, результаты с которого имеют юридическую силу.

Так как срок тюремного заключения не превышает двух лет, игроку, скорее всего, не придется отбывать срок за решеткой. Однако Араухо уже был лишен водительских прав на два года после сентябрьского инцидента.