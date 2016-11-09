Мигель Карденаль покинул должность президента CSD

Мигель Карденаль сообщил о своем решении покинуть должность президента Верховного совета по вопросам спорта (CSD). Карденаль возглавлял CSD 4 года и 10 месяцев и сумел значительно сократить долги клубов перед государством.

«Это было лучшей работой в моей жизни», – сообщил Карденаль во время пресс-конференции, на которой он объявил о своем уходе. Одним из главных приоритетов Карденаля было обновление руководства главных федераций: Хосе Луис Эскануэла покинул пост президента теннисной федерации, а Хосе Луис Саэс – баскетбольной. Единственное, чего не удалось достичь, это ухода с поста президента Королевской федерации по футболу (RFEF) Анхеля Марии Вильяра.

Карденаль также добился нового Королевского указа о централизованной продаже телеправ, благодаря чему многие маленькие клубы стали получать гораздо больше денег с трансляций. Стоит также отметить, что испанские спортсмены завоевали 17 медалей на Олимпийских играх в Рио – второй лучший результат в истории испанского спорта, даже несмотря на сокращение государственного бюджета.