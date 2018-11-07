Надалю пришлось завершить сезон из-за травм

Рафаэль Надаль подтвердил, что он пропустит Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, который пройдёт в середине ноября, из-за хронических травм. Таким образом, сезон для Надал завершился досрочно.

Спортсмен сообщил, что ему требуется операция на правом голеностопе, а также что ему нужно разобраться с проблемой с брюшными мышцами, которая давно его беспокоит и на прошлой неделе не позволила принять участие в турнире «Мастерс» в Париже.

Решение Надаля означает, что лидером мирового рейтинга станет серб Новак Джокович, а десятая ракетка мира Джон Иснер выйдет на поле на Итоговом чемпионате ATP 11 ноября вместо испанского теннисиста.

Надаль отметил, что этот год выдался сложным для него в плане травм. Тем не менее, в июне 32-летний теннисист выиграл в одиннадцатый раз Открытый чемпионат Франции и дошёл до полуфинала на Уимблдонском турнире и US Open. На одном из матчей в США боль в колене вынудила его сняться с турнира.