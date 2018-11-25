На Канарских островах стартует трансатлантическая регата ARC

200 яхт отчалят 25 ноября из спортивного порта Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где в 33-й раз проходит трансатлантическая парусная регата Atlantic Rally for Cruisers (ARC).

Ранее в этом месяце стартовало ещё два парусных ралли: ARC Plus и ARC San Vicente.

Как сообщают в мэрии Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, яхты будут отправляться из порта в трёх группах, начиная с 12:30. Некоторые парусники выйдут в море за несколько часов до этого.

В трёх ноябрьских регатах в общей сложности принимают участие 300 судов и 1500 яхтсменов из трёх десятков стран. Трансатлантическое ралли привлекает самых разных участников, включая семейные экипажи. Отправление яхт превращается в зрелищное событие, посмотреть на которое приходят многочисленные друзья и близкие участников и обычные жители.