Месси может пропустить игры за Аргентину из-за мышечных проблем

Нападающий «Барселоны» Лео Месси присоединится к сборной Аргентины по разрешению клуба, несмотря на мышечный дискомфорт в левом бедре. Уже в сборной игрок вновь пройдет медицинское обследование, которое повлияет на его участие в матчах.

«Проведенные в понедельник обследования выявили мышечный дискомфорт в левом бедре у Лео Месси. Игрок присоединится к сборной с этим отчетом, и в зависимости от хода восстановления медицинский штаб сборной примет решение по поводу участия нападающего в матчах», – сообщается на официальном сайте «Барселоны».

Таким образом, возвращение Месси после ухода из сборной может омрачиться травмой. Сборная Аргентины сыграет 1 сентября против Уругвая, а 7 сентября – со сборной Венесуэлы.