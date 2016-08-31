Пако Алькасер перешел в «Барселону»

«Барселона» сообщила официально о трансфере нападающего Пако Алькасера из «Валенсии» в «Барселону», где игрок проведет следующие пять сезонов. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс дополнительные выплаты в зависимости от выигранных титулов и сыгранных матчей.

Таким образом, в распоряжении Луиса Энрике будет та команда с четырьмя нападающими, о которой он просил у руководства. Алькасер стал шестым приобретением «Барсы» в это трансферное окно после Лукаса Динь, Самуэля Умтити, Дениса Суареса, Андре Гомеша и Яспера Силлессена.

Отступные 23-летнего нападающего составили 100 миллионов евро, а контракт был подписан до 30 июня 2021 года. Официальная презентация Пако Алькасера пройдет после перерыва на игры сборных.