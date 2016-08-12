Маялен Шурро завоевала золото в гребле на байдарках

Испанка Маялен Шурро завоевала золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в гребле на байдарках в соревнованиях одиночек. Испанка финишировала первой, показав результат в 98,65 секунд.

Серебряную медаль выиграла Лука Джонс из Новой Зеландии (101,82), а бронзу – австралийка Джессика Фокс (102,49). Маялен улучшила свой результат четырехлетней давности, когда выиграла бронзу на Олимпийских играх в Лондоне.

Шурро опередила своих соперников на более чем три секунды и отпраздновала победу со своей дочерью, которая родилась после Олимпийских игр в Лондоне. Кроме того, эта медаль стала третьей для испанской делегации: ещё одну золотую и бронзовую медали выиграла пловчиха Мирея Бельмонте.