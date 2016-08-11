Мирея Бельмонте завоевала золото на дистанции 200 метров баттерфляем

Испанская пловчиха Мирея Бельмонте завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Мирея показала результат 2.04:85, а серебряная медалистка австралийка Мэдлин Гроувз – 2.04:88. В тройку победителей также вошла японка Натсуми Хоси (2.05:20).

Это вторая медаль испанской команды в плаванье и в целом среди всех видов спорта и четвертая медаль для самой Бельмонте на Олимпийских играх. Напомним, что в 2012 году Мирея завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в Лондоне.

Первую медаль на этих Играх в Рио-де-Жанейро испанка выиграла в первый день соревнований: на дистанции 400 метров комплексным стилем Мирея финишировала третьей и завоевала бронзовую медаль.