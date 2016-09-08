Матчи Ла Лиги могут быть перенесены из-за жары

В последние несколько дней температура в Испании достигла рекордных для осени отметок в 40 градусов, а на ближайших выходных ожидается не менее 35. В связи с этим президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил о возможности переноса некоторых матчей на другие даты.

«Нельзя играть в футбол при температуре 36-37 градусов. Ла Лига рассмотрит возможность переноса некоторых матчей на другие даты из-за высоких температур», – сообщил Тебас, добавив, что судьи должны будут делать перерыв в игре для того, чтобы игроки могли попить воды.

Отметим, что 3-й тур Ла Лиги начнется 9 сентября, и в рамках этого тура «Атлетико» сыграет с «Сельтой», «Реал» – с «Осасуной», «Барселона» – с «Алавесом», а «Севилья» – с «Лас Пальмас».