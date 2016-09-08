Альваро Мората: «Надеюсь, Зидан будет ротировать ВВС»

Нападающий «Реала» и сборной Испании Альваро Мората с надеждой смотрит на предстоящий сезон в родном клубе, где за место в основе ему придется конкурировать с Криштиану Роналду, Гаретом Бэйлом и Каримом Бензема.

«Неприкасаемые ВВС? Они – лучшие футболисты в мире, но я буду делать все, чтобы тренеру было сложно выбирать стартовый состав. Кроме того, не стоит забывать про возможные травмы и дисквалификации. Конечно, я надеюсь, что травмы обойдут их стороной, но замены во время сезона будут», – отметил Мората в интервью AS.

Игрок также выразил надежду, что Зинедин Зидан будет иногда усаживать кого-то из ВВС на скамью запасных: «Я надеюсь, что тренер будет применять ротацию и для них. Это пойдет на пользу всем: кто-то получит игровое время, а они отдохнут».

«В «Мадриде» невероятная конкуренция, и если бы я не был готов бороться, я бы ушел в другую команду, где мог бы играть больше», – сообщил Мората, добавив, что надеется добиться успеха именно в «Реале».