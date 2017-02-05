Матч «Сельта» – «Реал Мадрид» перенесен из-за плохой погоды

В субботу вечером Ла Лига официально подтвердила перенос матча 21-го тура Чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реалом» из-за невозможности гарантировать безопасность болельщиков и игроков на стадионе «Балаидос».

Отметим, что из-за сильного ветра крыша «Балаидос» провалилась в том месте, где обычно сидят болельщики гостевой команды. Ремонтные работы займут несколько дней, однако они не будут начаты, пока в регионе не установится более благоприятная погода.

Чуть позже Ла Лига, посовещавшись с клубами, предложит несколько дат для проведения матча 21-го тура. В соответствие со статьями 239, 240 и 241 Регламента Федерации, окончательное решение будет принимать президент RFEF.

Ранее по тем же причинам был отменен матч между «Депортиво» и «Бетисом», который должен был пройти в пятницу. Кроме того, «Алавес» опубликовал на своем официальном сайте заявление с просьбой отложить из-за погоды предстоящий матч в рамках полуфинала Кубка Короля против «Сельты», который назначен на среду 8 февраля.