Марк Маркес стал трехкратным чемпионом Moto GP

Испанский гонщик команды Honda Марк Маркес стал трехкратным чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победа на Гран-при в Японии привела к досрочной победе за три этапа до завершения сезона.

На счету у Маркеса 273 очка, что делает его недосягаемым для ближайших соперников - итальянца Валентино Росси (196) и испанца Хорхе Лоренсо (182). Эта победа стала для Марка уже третьей в четырех сезонах MotoGP, а в этом сезоне испанец добился шести побед, поднявшись на подиум 11-й раз из 15-ти.

Досрочной победы удалось достигнуть по удачному стечению обстоятельств. Его главные соперники Росси и Лоренсо выбыли с гонки после падений, и именно этот отрыв в 77 очков от второго места (в розыгрыше осталось всего 75 очков) позволил Маркесу и Honda отпраздновать победу.