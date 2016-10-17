Хавьер Маскерано продлил контракт с «Барселоной» до 2019 года

В понедельник защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано продлил свой контракт с каталонским клубом, улучшив его условия и сумму отступных. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2019 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

Стороны достигли соглашения по контракту еще в июле, когда спортивный директор клуба Альберт Солер сообщил во время пресс-конференции о продлении и улучшении контракта аргентинца.

Четвертый капитан «Барселоны» перешел в команду в 2010 году и за это время провел 290 матчей, выиграв 17 титулов. Особенно выделяются в его списке кубков четыре Ла Лиги и две Лиги Чемпионов. Кроме того, Маскерано участвовал во всех финалах «Барселоны», кроме финала Клубного чемпионата мира в 2012 году.