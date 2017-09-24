Marca España выбрала послов для новой кампании

Marca España объявила о проведении новой кампании «Ценности, на которых строятся мечты». Продвигать идеи о важности усердного труда, стремления к совершенству и работы в команде в рамках проекта будут баскетболист По Газоль, танцовщица фламенко Сара Барас. шеф-повар Жоан Рока, бизнесмен Франсиско Мартинес-Косентино, оперная певица Айноа Артета, альпинист Эдурне Пасабан и учёная Мария Бласко.

Организаторами проекта выступили Marca España, Испанская торговая палата и Форум испанских брендов-лидеров, пишет агентство Europa Press.

В ходе проведения кампании в образовательных центрах будет представлено множество аудиовизуальных материалов, также инициатива будет активно продвигаться в социальных сетях. Основные идеи кампании заложены в специально снятом для этих целей видео «Ценности, на которых строятся мечты». В нём семеро главных героев размышляют о тех ценностях, которые направляли их на пути к развитию профессиональной карьеры и сыграли наиболее значимую роль для достижения успеха.