Испанские СМИ заговорили о расставании Шакиры и Пике

В окружении Шакиры ходят слухи о том, что певица съехала из семейного гнезда, которое она несколько лет делила с футболистом Жераром Пике и двумя их детьми, пишут блогеры издания 20 Minutos. Разногласия между двумя звездами в последние месяцы особенно усугубились. Гости, присутствовавшие на свадьбе коллеги Пике по клубу "Барселона" Лионеля Месси, рассказали, что во время прошедшей в Аргентине церемонии певица и футболист ссорились, не стесняясь посторонних.

Близкие певицы также отметили, что она не интересуется политическими вопросами, и именно по этой причине Шакира решила остаться на втором плане в ситуации вокруг отделения Каталонии.

В прошлое воскресенье после матча Жерар Пике заплакал, что, вероятно, может быть объяснено переживаемыми им трудностями. Если раньше после забитого гола футболист делал победоносный жест в честь своей возлюбленной, то в ходе последних матчей ни в чем подобном он замечен не был.

Близкие пары утверждают, что Пике и Шакира поддерживают теплые отношения ради своих детей, Милана и Саши, но идеальных картинок счастливой семьи, которыми они раньше так любили делиться в социальных сетях, публика больше не увидит.

Знакомые певицы утверждают, что она не приемлет полумер – если Шакира делает какой-либо шаг, то обратного пути уже не будет. Репортеры предполагают, что последней каплей в отношениях, которые и без того давно переживали трудные времена, могла стать вовлеченность Пике в историю вокруг каталонского референдума.