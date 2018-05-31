Испанская налоговая требует от Роналду 28 млн евро

Налоговые власти Испании отказались от предложения нападающего сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду о выплате 14,7 млн евро для избежания тюремного наказания по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на AS, налоговая служба хочет, чтобы 33-летний футболист выплатил не только долг, но и штрафы, а также проценты и прочие расходы – в сумме 28 млн евро. Роналду должен выплатить эту сумму до 15 июня, в противном случае после чемпионата мира–2018 он предстанет перед судом.

Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 млн евро с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что футболист использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия доходов, полученных за имиджевые права.